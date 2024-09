Cantora acreana convida público para celebrar show autoral “Negro Encanto”

Em uma conversa descontraída no Parque de Exposições Wildy Viana durante a Expoacre 2024 aos jornalistas Leônidas Badaró e Jocely Abreu, nos estúdios do ac24horas e Ecos da Notícias, a cantora Mara falou sobre seu mais novo projeto, o show autoral “Negro Encanto”. O evento terá mais duas apresentações em setembro na Usina de Arte João Donato.

Durante a entrevista, Mara dividiu suas expectativas para o espetáculo e convidou o público a prestigiar a apresentação, que promete uma mistura eclética de ritmos, vozes e ancestralidade. Segundo ela, “Negro Encanto” marca sua estreia como compositora. “Eu sou cantora há muito tempo, mas é a primeira vez que coloco minhas composições no mundo. A estreia foi no dia 1º de setembro, e agora temos mais duas datas: dia 8 e 22 de setembro, sempre às 19h, na Usina de Arte”, explicou.

Com direção musical de Saulinho e cenografia assinada por Gessiane Giveri e Ana Paula, o show é fruto de um projeto apoiado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e pela Lei Paulo Gustavo. “Estou muito feliz. É um show feito com muito amor, coração e ancestralidade”, disse Mara com entusiasmo.

Sobre o estilo musical, a cantora destacou a diversidade que permeia o repertório. “É uma mistura. Teremos blues, muito batuque, afro-brasilidade, além da união de cordas, como violino, violão e guitarra. Também teremos muitos vocais, com a participação da minha amiga Jenny”, contou.

“Espero todos vocês no dia 8 de setembro, na Usina de Arte João Donato. É um show autoral, feito com muito amor e muita ancestralidade. Vai ser lindo!”, acrescentou.