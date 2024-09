Empresário Hetheoyne Mesquita morre após ataque de abelhas em Rio Branco

Uma fatalidade ocorreu no final da tarde desta quinta-feira (5), em Rio Branco (AC), resultando na morte do empresário Hetheoyne José Ferreira de Mesquita, de 62 anos. Proprietário da Jumbo Car e ex-funcionário da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Mesquita faleceu de forma repentina após ser atacado por abelhas em sua residência, no bairro Raimundo Melo.

Segundo informações apuradas, Hetheoyne foi socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento da Unimed, onde foi avaliado pela equipe médica, medicado e liberado com a prescrição de um medicamento antialérgico. Após a alta hospitalar, o empresário se dirigiu a uma farmácia nas proximidades do Horto Florestal para adquirir o remédio prescrito.

No local, Mesquita relatou estar sentindo tonturas antes de desmaiar inesperadamente. Testemunhas que estavam no interior da farmácia e nas imediações observaram que o empresário convulsionou no local. Diante da gravidade da situação, ele foi levado às pressas de volta para o Pronto Atendimento da Unimed, mas não resistiu e veio a óbito.

De acordo com relatos de populares, Hetheoyne já se encontrava sem pulsação e apresentava sinais de choque anafilático, uma reação alérgica grave e potencialmente fatal, causada pelos ataques de abelhas.

Familiares e amigos estão profundamente abalados pela trágica perda de uma pessoa querida, descrita por todos como um homem amado e respeitado. A comunidade local lamenta a partida precoce do empresário.