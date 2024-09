Secretário Pedro Pascoal dá dicas para enfrentar período de estiagem

O secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, foi entrevistado nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia, na Expoacre, onde abordou diversos temas relacionados à saúde pública, como prevenção e cuidados com a síndrome respiratória durante o período de seca severa no Acre.

Pascoal relembrou dois períodos atípicos, como a enchente e os surtos respiratórios no início do ano, e explicou que uma das ações adotadas é a ampliação do terceiro turno nos atendimentos de saúde. “Tivemos uma situação atípica no começo do ano, com enchentes, seguidas de surtos respiratórios, especialmente na pediatria. Já estávamos com uma estrutura montada, por conta das emergências de saúde pública decretadas em anos anteriores, para sensibilizar o Ministério da Saúde a enviar recursos que custeassem nossas ações. Com a diminuição da taxa de ocupação dos leitos, eles ficaram de prontidão para qualquer aumento de demanda. Segundo dados epidemiológicos, crianças menores de cinco anos, idosos acima de 60 anos e pacientes com doenças respiratórias, como asma, ainda são os grupos de maior risco. A vigilância epidemiológica nos orienta, e uma das ações é a ampliação do terceiro turno nas unidades de saúde”, disse o secretário.

Pascoal também ofereceu orientações à população para enfrentar o período de baixa umidade do ar e altas temperaturas. Ele sugeriu evitar atividades físicas intensas, manter a umidificação dos ambientes e utilizar máscaras como medidas simples de proteção.

Quanto às ações de saúde, o secretário adiantou que a 2ª etapa da obra da nova maternidade já está em andamento. “Inicialmente, estamos finalizando os ambulatórios. A construção da primeira etapa não depende da segunda. O secretário Ítalo tem mais propriedade para falar sobre a obra, mas já iniciamos a segunda etapa. Estamos aguardando o repasse de recursos federais para avançar totalmente nesta fase, com a expectativa de concluí-la ainda na gestão do governador Gladson Cameli”, afirmou.

Pedro Pascoal também comemorou os avanços na vacinação no estado. “Estamos ampliando e evoluindo na nossa cobertura vacinal porque a população entendeu a importância da vacina. Todos devem pegar suas carteiras vacinais, dos avós aos filhos, levá-las ao posto de saúde e revisar as vacinas. A vacina é segura, salva vidas e nos trouxe de volta à normalidade após a pandemia de COVID-19 ser bem controlada pela aceitação da vacina pela população”, concluiu o secretário.