Tacacá em pó com 90% do sabor original é destaque na Expoacre

O empreendedor Daniel Alves, da AIA – Alimento Instantâneo da Amazônia, tem chamado a atenção na Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, com uma novidade: o tacacá em pó.

Em entrevista ao videomaker Kennedy Santos, do ac24horas, Daniel revelou que a aceitação da iguaria foi tão grande que o estoque se esgotou rapidamente devido à baixa produção. “Foi um sucesso. A produção era limitada, a notícia se espalhou rapidamente, e a procura foi maior do que nossa capacidade de produção”, explicou.

Alves contou que os estudos para a criação do tacacá em pó começaram em 2013, durante seu doutorado na Universidade Federal do Acre (UFAC), e que o resultado alcança até 90% de similaridade com o sabor do tacacá original. “Nosso laboratório já estava mostrando alguns resultados, e agora melhoramos ainda mais a fórmula. Hoje, conseguimos chegar a uma similaridade de cerca de 90% com o tacacá original vendido nas banquinhas. Iniciei essa pesquisa em 2013, no meu doutorado pela Rede Bionorte, e somente agora, em 2024, estamos lançando um produto que é bastante similar ao original e tem sido bem aceito pelo público”, destacou.

