STJ mantém prisão de Deolane Bezerra, detida em operação contra casas de apostas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta sexta-feira (13), manter a influenciadora e advogada Deolane Bezerra presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco.

O desembargador Otávio de Almeida Toledo rejeitou o pedido de liberdade da advogada. Segundo o magistrado, o caso de Deolane não deveria estar no STJ, uma vez que a defesa da influenciadora ainda pode entrar com recurso na Justiça do Estado de Pernambuco.

A influenciadora teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar na última segunda-feira (9), beneficiada pela regra que garante esse tipo de prisão para mães de crianças de até 12 anos — Deolane tem uma filha de oito anos. Contudo, a Justiça de Pernambuco revogou a decisão nesta terça-feira (10), após entender que Deolane descumpriu condições impostas à soltura: não se pronunciar sobre o caso e não usar redes sociais.

Ao sair da cadeia, Deolane alegou inúmeras vezes à imprensa que sua prisão era “criminosa” e que havia sido “calada”. Mais tarde, a conta de Deolane no Instagram postou uma foto com uma fita na boca e um “X”, acompanhada da legenda “Carta aberta…”. Essas ações foram interpretadas pela Justiça como justificativas para a revogação da prisão domiciliar.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também permanece detida, mas em outro presídio, a Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, após o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, manter sua prisão na última quarta-feira (11).