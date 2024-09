Datena chora em sabatina e diz que, se não for eleito, “para mim, acabou política”

O apresentador José Luiz Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, chorou, nesta sexta-feira (13), ao comentar seu resultado nas últimas pesquisas eleitorais durante sabatina promovida pela Folha/UOL.

De acordo com o Índice CNN, agregador de pesquisas do Ipespe Analítica, Datena tem 7% das intenções de voto em São Paulo, surgindo atrás de nomes como os do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e do empresário Pablo Marçal (PRTB).

“Eu tentei ajudar as pessoas a votarem em mim. Até agora eu não consegui. O que eu posso fazer?”, disse Datena com a voz embargada.

O apresentador indicou que, caso não seja eleito prefeito da capital paulista, deve abandonar sua carreira política. Ele reiterou que mantém esperanças de disputar um eventual segundo turno na cidade.

“Para mim, acabou [a carreira política]. Se eu não for eleito prefeito de São Paulo, para mim, acabou política. Espero ser eleito ainda. Eu tenho esperanças de ir para o segundo turno”, afirmou Datena.

“A gente fica muito baqueado quando vê um resultado de pesquisa, porque essa é a maior prova que eu confio em pesquisa. Na realidade, eu fiquei chateado [com o resultado das pesquisas], do mesmo jeito que fiquei alegre quando estava bem [nas pesquisas]”, contou o apresentador.