Morre aos 63 anos Chad McQueen, estrela de “Karatê Kid” e filho de Steve McQueen

Chad McQueen reprisou seu papel na sequência de “Karatê Kid” em 1986, assim como em vários outros filmes, e também produziu dois documentários sobre seu pai: “I Am Steve McQueen” em 2014 e “Steve McQueen: The Man & Le Mans” no ano seguinte.

Além da carreira de ator, McQueen herdou a paixão do pai por carros. De acordo com a AP, ele passou anos correndo profissionalmente — incluindo as 24 Horas de Le Mans e as 24 Horas de Daytona — mas sofreu uma série de lesões como resultado.

Em 2010, ele fundou a McQueen Racing, que ele dirigia com seus filhos Chase e Madison, criando carros e motocicletas personalizados e trabalhando com a indústria cinematográfica.

“Eu não achava mais a atuação divertida. Então, decidi me dedicar totalmente às corridas”, disse McQueen em uma entrevista de 2005 à AP.

Em uma postagem separada no Instagram, o filho de McQueen, Chase, escreveu: “Saber que agora você está reunido com seu pai e sua irmã me traz algum conforto. Até que cavalguemos novamente, eu te amo.”

Jon Hurwitz, um dos criadores de “Cobra Kai”, o revival de “Karatê Kid” da Netflix, também prestou homenagem ao ator. Ele disse que ele e seus colegas se encontraram com McQueen para discutir um retorno à série.

“Infelizmente, Chad não pôde se juntar a nós quando chegou a hora de filmar. No final do dia, não era para ser. Mas Dutch sempre será lembrado como um fodão no Miyagiverse. Ele arrebentou.”

Ele acrescentou: “O fandom lamenta uma lenda do Karate Kid hoje. Estou muito grato por ter tido a honra de passar uma tarde com ele. Enviando muito amor e força para sua maravilhosa família. Que Chad descanse em paz.”