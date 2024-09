Startups ganham espaço na Expoacre com soluções tecnológicas e sustentáveis

Na Expoacre 2024, o espaço dedicado às startups tem se destacado como um dos pontos mais visitados da feira, atraindo a atenção de empreendedores e curiosos. O jornalista Kennedy Santos, do ac24horas e Ecos da Notícia, conversou com Jorge Freitas, gestor de inovação do Sebrae, responsável por apoiar empresas iniciantes e o ecossistema de inovação.

Durante a entrevista, Freitas explicou o conceito de startup como uma empresa que cresce rapidamente, impulsionada por tecnologia e inovação. “Startup é uma empresa que consegue crescer muito rápido. Principalmente por ela ser de base tecnológica e utilizar inovação nos seus negócios”, afirmou.

O gestor de inovação mostrou a diversidade de soluções presentes no espaço, começando com uma voltada para o público feminino: “Vamos começar com as mulheres. A gente tem solução somente para mulheres. Imagina você querer comprar um presente para sua esposa e saber se um brinco vai ficar legal, se um colar vai ficar legal. A gente tem solução pra isso. Existe a UNIC. Ela é uma startup que usa inteligência artificial para fazer a leitura do rosto da pessoa, para ver no molde do rosto qual a melhor peça, qual a melhor joia que se enquadra naquele formato de rosto.”, afirmou.

Outro exemplo apresentado foi a startup Fishtec, focada em soluções para o tratamento de água. Jorge chamou Eduardo, responsável pela empresa, para falar sobre a tecnologia desenvolvida. “Nós trabalhamos com o tratamento de água, removendo metais pesados como mercúrio, chumbo, além de vírus e bactérias. Nossa startup busca garantir água potável para as pessoas que não têm acesso, inclusive nas áreas mais distantes”, explicou Eduardo.

A conversa com Eduardo destacou a relevância da inovação para o setor agrícola, especialmente para os piscicultores que buscam melhorar a qualidade da água e, consequentemente, de seus produtos. “Além de uma carne de qualidade superior e um volume muito maior, nós conseguimos levar água potável para quem não tem acesso”, completou Eduardo.

VEJA O VÍDEO: