“Pessoas estão cansadas de verem as mesmas figuras na política”, diz Jarude

O candidato a prefeito de Rio Branco, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), concedeu entrevista neste sábado, 8, nos estúdios do ac24horas/Ecos da Notícia e falou abertamente sobre suas propostas e sua confiança na disputa pela prefeitura, afirmando que vai tirar o atual prefeito, Tião Bocalom (PL), do cargo.

Segundo Jarude, os eleitores estão cansados de ver os mesmos nomes na política local. “Vamos tirar o Bocalom da prefeitura. Temos percebido que as pessoas, de fato, estão cansadas de sempre ver as mesmas figuras na política. Infelizmente, a política acreana é dominada há 20, 30 anos pelas mesmas pessoas. Conseguimos furar esse sistema e viabilizar nossa candidatura. Muitos não queriam que eu fosse candidato a prefeito; tivemos que lutar muito, porque é necessário. Hoje, infelizmente, o cidadão de Rio Branco só pensa em arrumar as malas para Santa Catarina, São Paulo, Goiânia. E o mais impressionante é que quem vai embora não se arrepende; volta apenas para convencer amigos e familiares a irem também. Como um cidadão rio-branquense, nascido e criado aqui, formado numa universidade pública, fico triste ao saber disso. Precisamos arregaçar as mangas e transformar a cidade que tanto amamos”, declarou.

Jarude também afirmou que pretende transformar a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) em uma agência reguladora, mantendo os empregos dos atuais funcionários. “Uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento e Inovação, realizada em abril deste ano através de um fórum empresarial, mostrou que 88% das pessoas avaliaram o serviço de pavimentação feito pela Emurb como péssimo ou ruim. Por que ela ainda funciona? Porque, infelizmente, está lá para servir aos interesses dos políticos, e não da população. Nos últimos anos, a Emurb esteve envolvida em vários esquemas de corrupção, com cada vez mais cargos comissionados. Um dos nossos objetivos é retirar a empresa das mãos dos políticos para resolver a situação. E para quem trabalha na Emurb, não se preocupe. Vamos transformá-la em uma agência reguladora que fiscalizará o trabalho das empresas que contrataremos para fazer os serviços. As empresas farão o serviço com a qualidade exigida e, após isso, faremos a fiscalização. Se o serviço for bem feito, a prefeitura paga, sem propina para prefeito ou qualquer outra pessoa. Só queremos que o serviço seja bem feito.”

Emerson Jarude garantiu que está ansioso pelos debates com os demais candidatos. “Vamos expor as grandes mentiras que eles contaram nos últimos dias e todas as promessas feitas para enganar as pessoas novamente. Eles tiveram 12 anos. Bocalom e Marcus Alexandre disputam a prefeitura desde 2012; um foi prefeito, o outro também. Agora eles voltam, como se não tivessem passado pela prefeitura, garantindo que farão as coisas. No meu ponto de vista, o debate é fundamental para colocar os pingos nos i”, concluiu.