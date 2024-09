Grupo escoteiro destaca valores e tradição na Expoacre

Neste sábado (7), o jornalista Leônidas Badaró do ac24horas e Ecos da Noticias entrevistou integrantes do grupo Escoteiro Leôncio de Carvalho no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). A conversa abordou os principais valores e a longa história do escotismo no Brasil, que completa 100 anos de atuação.

O grupo Leôncio de Carvalho, com 23 anos de atuação em Rio Branco, é parte dessa fraternidade que promove a educação, ética e técnicas de sobrevivência. Renis Ramos de Lima, líder do grupo, explicou que o escotismo é voltado para jovens e adultos a partir dos seis anos, com atividades que vão além de habilidades práticas, focando no desenvolvimento pessoal e na preparação para a vida.

“A nossa relação com os jovens é baseada em valores como família, amizade e ética. É um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, e estamos sempre buscando proporcionar uma educação que vai além das salas de aula”, explicou Ramos.

O grupo convida aqueles que se interessam a conhecer mais sobre o escotismo por meio de suas redes sociais, como o Instagram, onde podem obter informações sobre como se inscrever e participar das atividades.

A inscrição para participar do grupo exige uma mensalidade de R$ 25, além de um registro anual, que é feito após o jovem ou adulto mostrar interesse genuíno no movimento. “É uma oportunidade única para quem busca aprendizado, disciplina e uma relação mais próxima com a natureza”, finalizou Ramos.

VEJA O VÍDEO: