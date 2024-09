CNH Social é o maior programa de inclusão do Detran/AC

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, avaliou que “A CNH Social é o maior programa social da história do Detran/AC” afirmou. Ela lembrou de uma reportagem que tratou sobre o tema que trouxe a informação de que metade dos condutores de motos no país não têm habilitação. O Detran/AC quer afastar o Estado dessa estatística. “Além de a CNH Social ser porta de entrada do Primeiro Emprego e da cidadania, inclusão, chega também para diminuir o número de acidentes de trânsito com pessoas que não têm habilitação”. Até o final da gestão de Gladson Cameli, o Detran quer emitir 22 mil habilitações pela CNH Social.

A presidente avalia que o trânsito no período da Expoacre “está tranquilo, até o momento”. Não foi registrado nenhum acidente grave até a oitava noite.

O expositor do Detran continua trazendo para a Expoacre os simuladores de impacto e de direção. Esse ano, tem uma cela, como simulador de uma prisão em função da direção após ingestão de bebidas alcoólicas.

“A Lei Seca ainda é muito criticada, mas tudo o que nós estamos fazendo é para preservar vidas”, afirmou a presidente.