Chapelaria Sol e Lua leva novidades para a Expoacre

A Chapelaria Sol e Lua, uma empresa renomada com clientes de diversos estados brasileiros e até do exterior, incluindo celebridades, conversou com a reportagem do ac24horas/Ecos da Notícia sobre as novidades apresentadas durante a Expoacre, realizada no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A empresária Lindomar Neves falou com a jornalista Jocely Abreu e explicou que a empresa nasceu em Rio Branco durante a pandemia da COVID-19. “É uma potência em termos de chapelaria”, afirmou Lindomar, revelando também a intenção de iniciar a produção de chapéus no Acre. “A indústria e o comércio vão nos apoiar utilizando nossa matéria-prima e gerando empregos aqui”, acrescentou.

Lindomar mencionou que esteve no Panamá estudando o mercado de chapéus e apresentou os modelos personalizados que estão expostos na Expoacre. “É um grande desafio”, comentou. Ao final da entrevista, a empresária doou um chapéu para ser sorteado durante a transmissão do evento.

VEJA O VÍDEO: