Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida no bairro Doca Furtado

Na noite deste sábado (07), um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma jovem ferida na Travessa Guanabara, no bairro Doca Furtado. A vítima, Jennifer Assenio da Silva, de 21 anos, conduzia sua motocicleta quando foi atingida por um carro, modelo HB20 de cor branca, cujo motorista não respeitou a preferência ao cruzar a rua Belo Horizonte. Com a colisão, a jovem foi arremessada ao solo, sofrendo lesões graves. De acordo com testemunhas, Jennifer estava a caminho de um supermercado quando o acidente ocorreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por terceiros que passavam pelo local, enquanto o condutor do automóvel permaneceu na cena do acidente até a chegada dos socorristas.

A jovem foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeitas de fraturas no joelho direito e na clavícula esquerda, além de apresentar escoriações na perna direita. Apesar das lesões, o estado de saúde dela foi considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) também foi acionado para o registro da ocorrência. No entanto, quando os policiais chegaram ao local, nem o carro envolvido no acidente, nem a motocicleta da vítima estavam mais presentes. As circunstâncias em que os veículos foram removidos ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.