Casal comercializa água de coco de forma inusitada na Expoacre

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, entrevistou representantes da Império do Coco, a única empresa do Acre certificada e regulamentada para o envase de água de coco, apta a comercializar o produto em todo o país. A empresa está presente na Expoacre 2024, destacando seu trabalho no parque de exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Império do Coco é uma empresa familiar, e Eliana, uma das representantes, relembrou o início da trajetória de vendas em um sinal de trânsito. “Foi onde tudo começou”, declarou, aproveitando para convidar as pessoas a revenderem os produtos.

Durante a entrevista, Santos abordou a jovem Gabriela, que estava acompanhada de sua mãe, e ofereceu a ela uma água de coco grátis, cortesia da empresa. “É muito boa a água”, comentou Gabriela.

A participação da Império do Coco na Expoacre reforça o compromisso da empresa com a qualidade de seus produtos e a expansão de sua marca no mercado.

VEJA O VÍDEO: