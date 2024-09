Multidão participa da Marcha pra Jesus em Cruzeiro do Sul

Uma multidão participou da Marcha pra Jesus neste sábado, 7, em Cruzeiro do Sul. A caminhada teve início na Avenida Mâncio Lima e seguiu até o centro da cidade, onde os cantores gospel Israel Salazar e Marcelo Markes se apresentaram para o público. Com o tema “Todos pela Vida, Paz e Família” , a Marcha foi realizada em Cruzeiro do Sul primeiro do que em Rio Branco.

“Estamos felizes com a décima edição da Marcha pra Jesus em Cruzeiro do Sul, um dos eventos mais esperados da classe evangélica, dos cristãos, para orarmos, celebrarmos, profetizarmos sobre o céu de Cruzeiro do Sul com esse tema relevante, família, vida e paz. E Cruzeiro do Sul saiu na frente pela primeira vez, no estado do Acre, com duas atrações nacionais. Escolher a família como tema central é porque nós temos que defender essa bandeira da família sadia, é sociedade sadia”, destacou o pastor Carlos Mariano, presidente da Associação dos Ministros dos Evangelhos do Estado do Acre em Cruzeiro do Sul.

Famílias, jovens, pessoas de várias idades seguiram na caminhada, como a dona de casa Maria Lúcia Ferreira Bezerra, de 66 anos. “A gente tá aqui reunido com povo de Deus. Nós estamos orando pela nossa família pra ir morar no céu. O mundo precisa hoje se voltar mais pra essa questão da família”, declarou.

Tauane Silva levou toda a família. “É uma manifestação onde a gente pode divulgar o nome do Senhor e orar pelas autoridades, orar pelo nosso município de Cruzeiro do Sul, e que só venha reinar o nome do Senhor sobre este lugar. A marcha para Jesus é manifestando o poder de Deus sobre as famílias, que venham ser restauradas, aquelas que foram destruídas, e que o Senhor venha reinar sobre aquelas que tentam ainda se pôr de pé”, enfatizou.

O vice-prefeito Henrique Afonso, mais uma vez esteve na caminhada de fé. “A marcha reúne um momento de fé, de adoração a Deus, num momento assim onde nós estamos passando por dias bem difíceis, angustiantes, com essa seca grande, um momento onde a fome aumenta. A gente vem como vice-prefeito para representar a gestão do nosso município e a gente se sente honrado por isso, estar aqui como gestor e também como cristão evangélico”.

O senador Alan Rick, articulador dos shows, se alegrou com a grande participação das pessoas no evento evangélico. “É um momento maravilhoso e eu estou muito feliz de ter conseguido trazer os nossos artistas, Israel Salazar e Marcelo Marques, dois queridos homens de Deus que vêm aqui a brilhantar em Cruzeiro do Sul, essa linda festa, essa linda marcha. A Marcha para Jesus de Jesus do Sul já é histórica”.

Pelo segundo ano consecutivo, o bispo da Diocese de Cruzeiro do festival, Dom Flávio Giovanale, esteve na caminhada evangélica.

“Este é o ano da família na igreja católica e o tema da caminhada é família também. Então, bate tudo, porque depois somos todos cristãos e todos queremos benção mesmo para o município, para o estado e para a nação nesse dia, que é o dia da independência do Brasil”.

Organizada pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre em Cruzeiro do Sul – Ameacre/Czs, a marcha faz parte das comemorações de aniversário da cidade e conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Governo do Estado do Acre, Senador Alan Rick, Associação Comercial e Empresarial, Ministério do Turismo, SESC, Fecomercio e SENAC.