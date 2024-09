O governo do Acre informou na manhã desta quinta-feira, 5, que, por motivo de força maior, o show do cantor Wanderley Andrade, que seria hoje no Parque de Exposições da Expoacre, está cancelado.

“Pedimos nossas sinceras desculpas pelo imprevisto e esperamos em breve receber novamente, no Acre, o maior artista do brega-pop nacional para um grande show”, diz nota do Governo do Acre.