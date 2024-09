Operação conjunta entre as Polícias Civis do estado do Acre e da Paraíba prende foragido na capital acreana

Na última quarta-feira, 4, uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Paraíba (PCPB) e do Acre (PCAC) resultou na prisão de G.F.M.M., foragido da Justiça paraibana. O homem, procurado por uma série de crimes, foi localizado e preso em um restaurante nas proximidades da rodoviária antiga, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, capital do Acre.

Com quatro mandados de prisão em aberto, G.F.M.M. era condenado por crimes cometidos entre 2013 e 2018, incluindo roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dessas condenações, ele também é investigado por envolvimento em roubos a bancos e postos de combustíveis.

Segundo informações da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Polícia Civil da Paraíba, o foragido fazia parte de uma facção criminosa e mantinha conexões com o crime organizado na Bolívia. Nessas relações, G.F.M.M. obteve conhecimento específico sobre o funcionamento de carros-fortes, o que o tornava ainda mais perigoso.

A prisão foi realizada pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Acre, com apoio dos Departamentos de Inteligência das Polícias Civis dos dois estados. Durante a abordagem, foi constatado que o foragido estava utilizando documentos falsos, o que resultou em sua prisão em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrante de Rio Branco, onde os procedimentos legais foram adotados.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da cooperação entre as forças policiais do país. “A integração entre as Polícias Civis de todo o Brasil é uma realidade traduzida em trabalho eficiente em prol da sociedade brasileira. Com investigação qualificada, as Polícias Civis contribuem de forma significativa para a segurança pública e garantem a eficácia da aplicação da lei”, afirmou.

Fonte:Ascom/PCAC