Marcus questiona Bocalom por encerrar contratos de professores e mediadores

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), fez um apelo nesta quinta-feira, 5, solicitando que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) permita a contratação de professores e mediadores para a rede de ensino da capital. Esses profissionais tiveram seus contratos encerrados, e Alexandre argumenta que o fim dos contratos ocorreu devido à falta de planejamento da atual gestão.

Segundo Marcus Alexandre, os contratos provisórios de professores, cuidadores e mediadores estão sendo finalizados agora, em setembro, no meio do segundo semestre letivo, quando deveriam, no mínimo, ir até o fim do ano. “A falta de planejamento, de organização do prefeito e de compromisso com a educação não pode prejudicar essas crianças. Eu quero deixar aqui o meu pedido, que o TRE, se for julgar esse assunto, que libere. E olha que nós estamos agora nesse calor da campanha, mas nós não podemos deixar as crianças prejudicadas pela falta de planejamento e compromisso do prefeito. Que prorrogue os contratos, para que as aulas sigam até o final do ano letivo”, declarou.

O candidato emedebista também se solidarizou com as famílias das crianças que podem ser afetadas pela situação. “Quero me solidarizar com as mães, com os pais, e as crianças que podem ficar sem aula. E quero aqui me solidarizar também com os profissionais. E a gente sempre aprende um pouquinho com situações como essa. A minha solidariedade a vocês, mães e pais que estão passando por essa situação”, afirmou Marcus Alexandre.