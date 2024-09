Rio Branco institui semana dos DJs no calendário oficial de eventos

O prefeito Tião Bocalom (PL) sancionou nesta quinta-feira (5) a Lei que institui oficialmente a semana municipal dos DJs em Rio Branco. O evento será realizado anualmente na primeira semana de julho e passa a integrar o calendário oficial de eventos do município.

De acordo com a nova legislação, a Semana dos DJs promoverá a divulgação de trabalhos realizados em diversas modalidades artísticas relacionadas ao movimento dos DJs, além de outras categorias artísticas representativas desse cenário. A iniciativa pretende fomentar a cultura e dar visibilidade aos profissionais que atuam nessa área.

A lei também prevê que as atividades ocorram com recursos próprios do município, ou por meio de verbas destinadas especificamente para este fim. As entidades representativas dos DJs devem solicitar à prefeitura a organização dos eventos com uma antecedência mínima de 48 horas.

A organização da Semana dos DJs contará com uma comissão, formada por representantes do Executivo Municipal, incluindo órgãos como a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), a Secretaria Municipal de Educação (SEME), e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA).