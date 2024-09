Dia da Amazônia tem chuva após meses de seca em Rio Branco

O Dia é da Amazônia, mas quem recebeu presente foi Rio Branco. Após meses de estiagem severa na capital acreana, uma chuva, rápida, mas significativa, atingiu boa parte cidade na manhã desta quinta-feira (5).

A chuva deve amenizar a situação da fumaça que cobre Rio Branco e que tem preocupado toda a sociedade e as autoridades sanitárias por conta da possibilidade de elevação dos problemas respiratórios, principalmente entre crianças e idosos.

Uma outra contribuição da chuva pode ser com o aumento do nível do Rio Acre, que está próximo da menor cota da história. Hoje, o nível é de 1,30m, apenas 5 centímetros acima do recorde negativo.

A reportagem do ac24horas procurou a Defesa Civil Municipal para colher dados sobre a última chuva significativa na capital, mas a instituição não repassou os dados.