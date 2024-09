Setor de alimentos comemora força e inovação na Expoacre

Durante a Expoacre 2024, a quinta noite do evento foi marcada pelo Dia do Alimento, uma data especial dedicada ao Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentícios do Estado do Acre (Sinpal), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). A movimentação no pavilhão foi intensa, com empresários, investidores e entusiastas do setor reunidos para celebrar e promover os produtos alimentícios da região.

O videomaker do ac24horas Kennedy Santos entrevistou Zé Luiz, presidente do sindicato, que destacou a importância do Dia do Alimento dentro da Expoacre. Segundo ele, cada noite é dedicada a um sindicato específico. “Cada noite da Expoacre é destinada a um sindicato. Então hoje é o dia do sindicato dos alimentos. É uma oportunidade para fazer um happy hour, encontrar nossos filiados e trocar ideias. Recebemos autoridades e pessoas diretamente relacionadas à produção e a indústria”, explicou o presidente.

O setor alimentício, segundo Zé Luiz, tem mostrado resiliência mesmo diante das dificuldades do ano. “O setor de alimentos sempre está bem, porque você pode passar sem algumas coisas, mas não passa sem comida. Apesar das dificuldades que enfrentamos, estamos lutando e encorajando as empresas a não desanimarem”, afirmou.

O presidente do sindicato observou que a qualidade dos estandes e a variedade de produtos foram notáveis este ano. “Os estandes estão muito bonitos, realmente dignos de uma visita. Temos água, castanha, café, laticínios, panificação, biscoitos e muitas outras delícias. É uma oportunidade para o acriano ver as novidades e perceber que nossos produtos estão à altura dos melhores”, afirmou Zé Luiz.