“Turismo aqui vai além dos clichês tradicionais”, diz turismóloga na Expoacre

Em uma entrevista com o jornalista Leônidas Badaró do ac24horas, Natália Figueiredo, turismóloga, compartilhou na noite desta quarta-feira (4) sua visão sobre o potencial turístico do estado, durante a Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Embora o Acre não tenha praias, montanhas ou neve, Figueiredo defendeu com paixão que a região tem muito a oferecer, especialmente para quem busca experiências autênticas e ecológicas.

“Claro que tem potencial! O Acre é uma terra rica em biodiversidade e cultura. Nós mostramos ao longo dos anos que o turismo aqui vai além dos clichês tradicionais. Temos destinos incríveis, como a Serra do Divisor, que surpreendem com suas montanhas e cachoeiras. É uma região que encanta com suas belezas naturais e com a cultura única que temos para oferecer”, afirmou Natália.

Ela explicou que o turismo no Acre não se limita a viagens convencionais. “O que fazemos aqui é promover experiências autênticas e imersivas. Os turistas têm a oportunidade de vivenciar a verdadeira cultura local, interagir com as comunidades e aproveitar a natureza de forma sustentável. O foco é em ecoturismo e turismo de experiência, onde cada visita é uma nova descoberta e uma oportunidade para apoiar a economia local”, destacou.

Sobre os desafios enfrentados, Figueiredo comentou que, apesar das dificuldades logísticas, os visitantes continuam a ser atraídos para o estado. “Sim, é verdade que o Acre não é o destino mais fácil de se chegar, mas isso não desanima os turistas. Na verdade, muitos que chegam aqui acabam se apaixonando pela experiência e pela autenticidade que oferecemos. Hoje, o turismo de lazer está crescendo no Acre, com pessoas buscando novas aventuras e uma imersão real na cultura local”, afirmou.

A Serra do Divisor, um dos principais destinos turísticos mencionados, tem atraído visitantes de várias partes do Brasil e do mundo. “A Serra do Divisor é um lugar que tem encantado muitos visitantes com sua beleza impressionante. Além disso, os festivais indígenas da região são uma atração à parte, oferecendo uma imersão completa na cultura local. As aldeias estão bem preparadas para receber turistas, com uma infraestrutura que garante uma experiência enriquecedora e de alta qualidade”, ressaltou.

“Acredite! O Acre tem muito a oferecer. Eu convido todos a explorarem nossas belezas naturais e culturais. Em minhas redes sociais, compartilho informações sobre passeios e promoções. Se você está pensando em uma viagem diferente, venha para o Acre e se surpreenda com o que temos a oferecer”, concluiu.