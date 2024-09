Família é presenteada com jantar do Buffet do Du Chefão no estande do ac24horas

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, inovou ao convidar três mulheres para um jantar no buffet do “Chefão”, no estande do ac24horas, localizado no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre 2024, em Rio Branco.

Entre as convidadas estavam dona Rita e duas jovens, que aceitaram o convite e aproveitaram uma variedade de pratos típicos da gastronomia acreana, como banana frita, arroz, baião de dois, além do tradicional churrasco.

Dona Rita demonstrou satisfação com a experiência. “É sempre bom jantar”, comentou, feliz com a oportunidade.

O jantar, promovido por Santos, ofereceu um momento de descontração e interação com o público presente na Expoacre, destacando a culinária regional.