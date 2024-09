Setembro: clima mais seco e chuvas abaixo da média histórica no Acre

A semana de 11 a 17 de setembro no Acre promete ser marcada por um clima mais seco do que o habitual. De acordo com a previsão do NCEP-GFS/USA, a quantidade de chuva esperada para o período deve variar entre 5 mm e 25 mm, com um volume significativamente abaixo da média histórica para esta época do ano.

Na Bacia do Rio Acre, os níveis dos rios mostraram uma tendência de queda na leitura das 6h desta terça-feira. As exceções foram Assis Brasil, Xapuri, e Rio Branco, que mantiveram níveis estáveis. Brasiléia também apresentou um nível estável. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Agência Nacional de Águas (ANA), não foram registradas chuvas significativas nas últimas 24 horas. Já em Rio Branco, o nível caiu de 3,00 m para 2,69 m, com uma acumulada de 18,80 mm.

Na Bacia do Rio Purus, o padrão foi semelhante, com uma redução nos níveis dos rios, exceto em Sena Madureira, que se manteve estável. Não houve registros de chuvas significativas nas últimas 24 horas. Sena Madureira, especificamente, teve uma queda no nível de 2,20 m para 2,00 m, com uma acumulada de 1,20 mm.

Para a Bacia dos Rios Tarauacá e Envira, a leitura mais recente indica uma diminuição no nível do rio Feijó, enquanto as localidades de Jordão e Tarauacá mantiveram níveis estáveis. Novamente, não houve registros de chuva. Feijó, por exemplo, viu seu nível cair de 2,50 m para 2,00 m, acumulando 16,00 mm de precipitação.

Na Bacia do Rio Juruá, os níveis dos rios também apresentaram queda, exceto em Cruzeiro do Sul, que se manteve estável. As informações são fornecidas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco (COMDEC), Agência Nacional de Águas (ANA) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).