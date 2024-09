Polícia Militar apreende planta de maconha no bairro Vila Acre

Uma planta de maconha (cannabis) foi apreendida pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na noite desta última terça-feira, 10, na travessa Saudade, bairro Vila Acre. O grupamento tático do 2° BPM realizava patrulhamento de reconhecimento de uma determinada área do bairro quando se deparou com a planta.

Os militares passavam por um lote de terreno quando foram abordados por um cidadão que se identificou como proprietário do local. Segundo ele, havia cedido parte da propriedade a seu filho, o qual estaria construindo uma casa em alvenaria. O homem informou ainda que a planta em questão não pertencia a seu filho e que, provavelmente, algum vizinho havia deixado no local, visto que não é cercado.

Os militares ainda fizeram uma varredura no local, mas não encontraram ninguém, nem quaisquer outros ilícitos, então, foi feito o encaminhamento da planta para a Delegacia Especializada, para a continuidade das investigações.

Fonte: Ascom/PMAC