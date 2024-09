Após noivo ser acusado de agressão, Mailza chama mulheres para caminhada: “momento de apoio”

O coletivo Mulheres com Bocalom e Alysson, formado por lideranças femininas dos partidos que fazem parte da coligação Produzir para Empregar, promove nesta quinta-feira (12), às 15h, a Caminhada com as Mulheres em apoio ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), candidato à reeleição, e seu vice, Alysson Bestene (PP).

A concentração do evento, organizado pela vice-governadora Mailza Assis, será próximo à caixa d’água da Seis de Agosto, 2° Distrito de Rio Branco. O encontro, que promete ser um momento significativo de engajamento das mulheres, terá a participação das candidatas a vereadoras dos partidos da aliança, além de diversas lideranças políticas que representam a força feminina na Capital acreana.

A vice-governadora Mailza, cujo noivo, Madson Cameli, foi recentemente acusado de agredir a ex-esposa, reforçou o convite para a caminhada. “Olá, mulheres maravilhosas da nossa querida Rio Branco. Estamos convocando todas vocês para uma caminhada especial em apoio ao prefeito Bocalon e ao vice Allysson. Juntas podemos fazer a diferença e mostrar a força das mulheres que acreditam no futuro melhor. Venha com alegria, venha caminhar conosco. Será um momento de união, de apoio e de esperança. Contamos com você nessa caminhada. Vamos juntas”, disse.

Bocalom comemorou a iniciativa: “Esta caminhada simboliza a força e a determinação das mulheres em nossa sociedade. Elas devem ser respeitadas e tratadas com muito carinho e amor. Elas não são o sexo frágil, elas são o sexo forte”, enfatiza.