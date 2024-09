Setor industrial movimentou R$ 64 milhões em negócios na Expoacre 2024

O setor industrial apresentou um crescimento significativo no que diz respeito aos negócios fechados na Expoacre 2024. Em comparação com a edição anterior da feira, o aumento foi de 278%, saindo de R$ 17 milhões para R$ 64 milhões. Somando todos os setores presentes, a Expoacre movimentou R$ 391 milhões.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, os números positivos são motivo de comemoração. “Isso é resultado de uma parceria de sucesso com o governo do Estado, por meio de várias secretarias, e sobretudo pelo esforço dos empresários do setor industrial, que mais uma vez acreditaram na grande vitrine que é a Expoacre, tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul”, destaca.

Segundo José Adriano, o significativo volume de negócios consolidado também reforça a qualidade do que é produzido pela indústria acreana. “Cada vez mais, a população tem visto o potencial das nossas indústrias e atestado a excelência do que é fabricado no estado. Nossa missão, enquanto FIEAC, é apoiar ainda mais o desenvolvimento de todo o setor”, enfatiza o empresário.

Coordenador do Espaço Indústria na Expoacre, o 1º vice-presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, parabenizou os industriais presentes na feira e elogiou a organização do evento por parte do governo do Estado. “Esse resultado é fruto dessa parceria de sucesso entre as instituições, iniciativa privada e o setor público, e do protagonismo assumido pelos empresários durante a Expoacre”, assinala.