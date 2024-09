Semana será de sol intenso, baixa umidade e sem previsão de chuvas no Acre

Os próximos dias serão de temperaturas elevadas e umidade baixa no estado do Acre, de acordo com as previsões do meteorologista Davi Friale. Segundo o meteorologista, a semana promete ser marcada por sol forte, calor intenso e tempo seco, sem expectativa de chuvas significativas até quinta-feira (12). Contudo, há possibilidade de pancadas isoladas a partir de sexta-feira (13), em algumas localidades do estado.

As máximas previstas para o período variam entre 35ºC e 38ºC, especialmente no início das tardes, enquanto as mínimas ficarão entre 22ºC e 25ºC ao amanhecer, atingindo todos os municípios acreanos. Além do calor, os ventos permanecerão fracos e calmos, soprando predominantemente da direção norte, com variações para noroeste e nordeste.

A mudança na direção dos ventos pode trazer um leve alívio em relação à fumaça que tem pairado sobre a região, reduzindo gradualmente a concentração de poluentes no ar. Entretanto, os índices de umidade relativa seguirão baixos, demandando cuidados extras com a hidratação e exposição ao sol.