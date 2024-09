Em encontro com maçons, Jarude apresenta plano de governo e garante diálogo com a instituição

O candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) se reuniu na tarde desta segunda-feira (9) com gestores da loja maçônica Grande Oriente Do Brasil – Acre para ouvir suas contribuições à futura gestão municipal e debater suas propostas.

O Grão-Mestre Deusdete Antônio Nogueira elogiou as propostas e postura de Jarude e destacou o seu desejo de que a maçonaria atue em conjunto com o poder público nas funções sociais que exerce, pontuando que em um município como o Acre, onde há quase 45 mil famílias dependentes do programa social Bolsa Família, é necessária a diminuição da máquina pública e avanço dos incentivos à iniciativa privada para transformar a realidade econômica da população.

“Eu sou a favor de que a máquina pública, nos três níveis, diminua de tamanho, até porque hoje a tecnologia vai nessa direção, mas o que vemos é o aumento da estrutura do estado com dinheiro que poderia estar sendo investido na construção de um posto de saúde, por exemplo”, destacou.

Jarude, que já tem relação com a maçonaria, já que seu pai, Antônio, é membro da instituição, assim como seu vice, Capitão Isaias, destacou seu respeito e admiração pelo trabalho filantrópico e de grande contribuição social que é feito e garantiu que manterá as portas abertas para o diálogo e a contribuição da instituição.

“Pelo que pude conversar aqui, o ideal de vocês é o mesmo o objetivo que eu tenho na política e eu já faço isso, na prática. Eu sempre votei contra a criação de todos os cargos comissionados criados pela prefeitura e pelo governo, nunca tive nenhuma indicação justamente para dar o exemplo de que a gente tem como fazer diferente. Apesar de nós sabermos o que tem que ser feito, muitos de nós não acreditamos que é possível, e na hora de depositar nossas fichas, a gente deposita em quem a gente sabe que não vai fazer, mas não quer perder o voto. Chegou o momento de a gente acabar com isso de uma vez por todas, a nossa candidatura vem para quebrar paradigmas. O NOVO não tem 10, 12, 15 partidos políticos do nosso lado, e isso por opção nossa, para não dever favor a nenhum político e ter condições de fazer uma gestão sem conchavos, então a gente consegue realizar as transformações necessárias e a gente vai deixar as pontas abertas da nossa gestão para participação de vocês”, destacou Jarude.