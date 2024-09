Festival da Banana premia vencedores do rodeio com dinheiro e motocicleta

A final do rodeio do Festival da Banana de Rodrigues Alves foi realizada na noite dessa segunda-feira, 9, e os primeiros colocados ganharam uma motocicleta e o total de R$ 10 mil em dinheiro. O campeão, Breno Leite, levou uma motocicleta e o segundo lugar, Daniel Nunes, recebeu R$ 4.000. Em terceiro, Carlos Eduardo, ficou com R$ 3.000 e Lucivaldo Silva, que terminou em 4º, recebeu,R$ 2.000. Riuder Kauã, que garantiu o 5º lugar, levou uma premiação de R$ 1.000.

“As motivações para eu me superar sempre são minha mulher e meu filho e a premiação é boa”, contou Breno, o campeão, que é natural do município de Mâncio Lima.

54 peões participaram do rodeio na programação do Festival da Banana e 5 foram para a final. “O rodeio é uma prática muito apreciada pela nossa população. O campeão foi de Mâncio e foi um dos melhores rodeios que Rodrigues Alves já teve, acho que um dos melhores rodeios já visto aqui. A arena ficou lotada “, pontuou o prefeito Jailson Amorim.

A programação do Festival da Banana será encerrada quarta-feira,11, com shows da cantora Marilia Tavares, banda Forró Boys, além da Banda Forró Delirius no Estádio Municipal Pedro Santana.