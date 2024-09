Motorista de aplicativo é preso por envolvimento em assalto no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Patrimônio (Nepatri), de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta terça-feira, 10, o motorista de aplicativo J.V.M., apontado como um dos envolvidos em um assalto à residência de um empresário da cidade. A ação, que envolveu quatro criminosos, resultou em agressões físicas à família e no roubo de joias, dinheiro, celulares e relógios.

Durante o assalto, os criminosos invadiram a casa do empresário, renderam os moradores e agrediram violentamente o chefe de família, causando graves lesões na região da cabeça. Após a notícia do crime, a Polícia Civil iniciou uma investigação minuciosa que levou à identificação de todos os envolvidos, incluindo o motorista de aplicativo que auxiliou na fuga.

Com a prisão de J.V.M., sobe para quatro o número de envolvidos capturados pela Polícia Civil, incluindo um menor de idade apreendido. O motorista de aplicativo possui um extenso histórico criminal e já teria atuado como motorista de fuga em outros assaltos ocorridos na cidade de Cruzeiro do Sul.

As investigações seguem em andamento, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes da operação criminosa e responsabilizar os envolvidos.

Fonte: Ascom/PCAC