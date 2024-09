Sessão solene que homenagearia Eva Evangelista é adiada

A sessão solene do Tribunal de Justiça do Acre que homenagearia nesta terça-feira, 10, a desembargadora Eva Evangelista, que completa 49 anos de magistratura, foi cancelada. A assessoria do TJAC informou que a decana do Poder Judiciário teve uma indisposição de saúde. A solenidade estava marcada para às 10h da manhã de hoje e deve ser remanejada para a próxima quarta-feira, 11.

Filha de migrantes nordestinos chegados ao Acre na década de 1940, Eva Evangelista foi a primeira mulher magistrada do estado, cargo que assumiu em 1975, aos 27 anos, na Comarca de Sena Madureira, tendo ascendido à função de desembargadora do Poder Judiciário do Acre aos 33 anos, por promoção, em 1984.

Também foi a primeira mulher a exercer a Presidência da Corte de Justiça, no biênio 1987-1989, bem como a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, biênio 1985-1987.

Em agosto, Eva foi homenageada pela Assembleia Legislativa em uma sessão solene que reuniu amigos, familiares e autoridades dos poderes constituídos.