Sema e Imac usam jogos interativos como ferramenta de Educação Ambiental na Expoacre

A utilização de jogos ambientais interativos pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), como ferramenta da Educação Ambiental, tem sido destaque entre os visitantes na segunda noite da Expoacre, realizada neste domingo 1º. A iniciativa busca promover a sensibilização ecológica de forma lúdica e acessível.

Os jogos foram desenvolvidos para ensinar, de maneira divertida, conceitos como conservação da biodiversidade, uso sustentável dos recursos naturais e o combate ao desmatamento.

Entre as atividades mais populares estão os jogos de tabuleiro, com perguntas sobre cuidados com a natureza, e o Tapete Caminhando Pelo Acre, que cria uma trilha para ensinar curiosidades sobre as cidades acreanas e questões ambientais.

A pequena Lara Sofia, de 7 anos, disse que gostou muito das charadas dos jogos. “Eu gostei muito das charadas dos jogos de tabuleiro porque eram mais difíceis”, disse. Ela também deu dicas de como proteger o meio ambiente. “As pessoas não podem colocar lixo na natureza, cortar árvores e nem botar fogo porque isso vai poluir nosso ambiente e o ar que a gente respira”, finalizou.

“Esses jogos despertam nas crianças um senso de responsabilidade e mostram que cuidar do meio ambiente pode ser algo divertido e recompensador. A Lara super se divertiu e está amando responder as perguntas”, comentou Railane Almeida, mãe de Lara.

Segundo a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, a escolha pelos jogos foi estratégica, visando não apenas educar, mas também criar uma conexão emocional com o meio ambiente.

“A abordagem lúdica e interativa dos jogos é uma ferramenta poderosa que utilizamos para engajar o público, sobretudo, as crianças, e criar essa conexão com o meio ambiente, promovendo a sensibilização e mudanças de comportamento”, disse.

A Expoacre, maior feira agropecuária do Acre, começou no sábado, 31 de agosto, e termina dia 8 de setembro. O evento é realizado no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Os estandes ficam abertos para visitação a partir das 18h.