Expoacre conta com mais de 30 câmeras de videomonitoramento em todo o circuito da festa

Controlando a entrada e saída no Parque de Exposições Wildy Viana, as câmeras de videomonitoramento são mais uma das medidas de proteção adotada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) para garantir a tranquilidade e a proteção das pessoas na Expoacre, que é a maior feira de agronegócios do Estado, promovendo mais economia e diversão durante as nove noites de festa.

O sistema de videomonitoramento na Expoacre é projetado para cobrir extensivamente toda a área do evento, desde os estandes dos expositores até os acessos principais e áreas de maior circulação de pessoas. As câmeras instaladas são de alta definição, capazes de capturar imagens claras, mesmo em condições de baixa luminosidade. Algumas são equipadas com zoom e visão noturna, permitindo a vigilância 24 horas. As imagens capturadas pelas câmeras são transmitidas em tempo real para uma central de controle, onde uma equipe de operadores especializados monitora continuamente todas as atividades da festa.

Com mais de 30 câmeras estrategicamente posicionadas dentro e fora, o videomonitoramento que é controlado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), auxilia na prevenção de crimes, proporcionando um quantitativo de pessoas no circuito. Além disso, o sistema proporciona uma sensação de segurança para os visitantes, que podem aproveitar as atrações da Expoacre com mais tranquilidade. A utilização dessa tecnologia é um exemplo de como a segurança pública está se modernizando e se adaptando às necessidades de grandes eventos.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destaca que o videomonitamento está integrado a outras tecnologias de segurança, como alarmes e comunicação por rádio com as equipes de segurança no local. Isso permite uma resposta coordenada e imediata a qualquer ocorrência.

“Este sistema permite que as autoridades de segurança pública acompanhem em tempo real o movimento e as atividades em diferentes áreas da feira, facilitando a identificação de incidentes e a rápida resposta a situações de emergência. Todas as imagens são gravadas e armazenadas por um determinado período, permitindo que sejam revisadas posteriormente se necessário. Isso é útil tanto para a investigação de incidentes quanto para a análise de dados de fluxo de pessoas e comportamento do público”, disse o gestor da pasta.

Além de tecnologias, a maior festa de agronegócio conta com todo o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), com mais de 207 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Corpo de Bombeiros (Cbmac), Instituto Socioeducativo (Ise) e Departamento de Trânsito do Acre (Detran).

Aliado ao circuito de câmeras da festa e às forças policiais , a segurança conta também com aplicativo de reconhecimento facial, Apollo, que auxilia o trabalho das forças ao disponibilizar consulta de bancos de dados, como o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Receita Federal, Polícia Civil e Cerco Eletrônico.