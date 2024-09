Biguinho Sensação diz que acreano é ‘pé quente’: “no palco, me transformo”

O cantor e compositor atração da segunda noite de Expoacre, em Rio Branco, Biguinho Sensação, falou ao ac24horas neste domingo, 1, sobre a experiência de shows já realizados no Acre e regiões próximas nos últimos dias.

Depois de Ipixuna (AM) e Cruzeiro do Sul (AC), é a vez dos riobranquenses apreciarem ao vivo os sucessos do paraense. Biguinho acredita que o povo acreano é “pé quente”, tamanha animação durante a apresentação.

“É meu jeito, não sei viver triste. Mesmo que eu esteja triste, não vai parecer. Quando eu subo no palco, é meu sonho estar ali, então eu me transformo. Aí não é mais o Biguinho, não, é aquele que você está acostumado a ver“, brincou com o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos.

De família humilde, lembra que pescou bastante para sustentar a família. “Hoje, graças a Deus, estamos trabalhando para conseguir muitas coisas boas”.

Biguinho ganhou os palcos nacionais após o talento musical viralizar nas redes sociais. Ele iniciou a carreira aos 14 anos, tocando bateria em uma banda formada por amigos e familiares. O grupo se apresentava nas comunidades quilombolas da região, como Lago Grande, Rio Arapiuns, Rio Tapajós entre outras. No entanto, aos 20 anos, devido às dificuldades de manter a banda, eles pararam, mas Biguinho decidiu continuar na área da música.

O trabalho conta com sucessos como “Desfaz as Malas”, “Meu Xodó”, “Cadê Você Que Ninguém Vê”, entre outros, que cativaram o público com sua reflexão sobre temas universais como amor, esperança e superação.

Confia o vídeo: