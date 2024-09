Pagodinho do Edil mistura sertanejo e pagode na Expoacre

Nesta segunda noite da Expoacre 2024, a jornalista Jocely Abreu entrevistou o grupo “Pagodinho do Edil”, na noite deste domingo (01) nos estudios do ac24horas, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC). .

Durante o bate-papo, Edilberto falou sobre a trajetória do grupo e a diversidade musical que os destaca na cena artística de Rio Branco.”Fundamos o Pagodinho do Edil há cerca de dois anos, e hoje já estamos tocando nas principais casas de show de Rio Branco”, compartilhou Edil.

O “Pagodinho do Edil” é composto por oito integrantes, com Edilberto no papel de cantor principal. Embora sejam especialistas em pagode, o grupo é conhecido por sua versatilidade e capacidade de adaptar seu repertório a diferentes estilos musicais, conforme a demanda do público. “Hoje tocamos no palco sertanejo da cachaçaria, mas não nos limitamos a um só estilo. Além do pagode, fazemos rock, forró, e também o pagonejo, que é uma mistura de pagode com sertanejo. Essa diversidade permite que a gente se adapte ao que o público quer ouvir”, explicou o cantor.

A carreira de Edilberto começou em 2019, e ele passou por várias bandas antes de decidir seguir carreira solo e adotar o nome artístico “Edil”, uma escolha que considerou mais comercial. “Edilberto não é um nome muito fácil para o mercado, então adotei Edil e tem funcionado muito bem, estamos ganhando visibilidade na cidade”, comentou.