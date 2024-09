“Máquina de soco” da Sem Fronteiras dá prêmio de R$ 500 à maior pontuação

O videomaker Kennedy Santos visitou o estande da empresa Sem Fronteiras, localizado no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a 49ª edição da Expoacre, e mostrou ao público as novidades apresentadas pela empresa.

Durante a visita, Kennedy conversou com duas representantes da Sem Fronteiras, que destacaram a qualidade da internet oferecida pela empresa. No entanto, a grande atração do estande deste ano é a máquina de soco, que promete R$ 500 para o participante que alcançar a maior pontuação.

Para participar, basta visitar o estande da Sem Fronteiras e dar um soco na máquina. “Quem tiver a maior pontuação levará para casa uma quantia de 500 reais”, explicou Bianca, uma das representantes.

Kennedy Santos também testou a máquina e conseguiu alcançar 651 pontos, entrando assim na disputa pelo prêmio em dinheiro.

A iniciativa tem atraído muitos visitantes e gerado competição saudável entre os participantes que desejam mostrar suas habilidades na máquina de soco e sair da feira com o prêmio.

Confira o vídeo: