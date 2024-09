Na segunda noite de rodeio tem disputa entre 25 peões na Expoacre

A segunda noite do rodeio na Expoacre, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco neste domingo, 1°, reuniu 25 competidores do Acre, Amazonas e Rondônia. Eles se classificaram após a primeira bateria, que contou com 35 peões disputando prêmios que variavam de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de uma motocicleta e um quadriciclo oferecidos pela empresa Honda Grupo Star.

O evento foi conduzido pelos locutores Carlinhos Rondônia e seu assistente Lacraia. Logo no início, o competidor Francisco Nascimento, de Feijó, sofreu um acidente durante sua apresentação, sendo atingido duramente pelo touro, o que o levou a necessitar de atendimento médico. Após o incidente, os 25 peões continuaram suas apresentações, buscando alcançar notas suficientes para se classificarem para a terceira etapa, que ocorre na segunda-feira, 2 de setembro. A 2° bateria da noite foi mediada por Igor Ceolin.

O rodeio é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O secretário de Agricultura, José Luis Tchê, fez questão de agradecer à comissão organizadora e ao governo do estado pelo sucesso do evento. “Quero agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que hoje é dia de gratidão a cada um que passou dia e noite para fazer a maior festa da história. Agradeço ao governador Gladson e à Mailza”, declarou.

Lista de competidores:

– Glendo Souza Emvira (AM)

-Francisco Elias do Nascimento (Feijó, AC)

– Junior Moura (Tarauacá, AC)

– Alex Costa dos Santos (Bujari, AC)

– Lucas Miguel da Silva (Bujari, AC)

– Osman de Oliveira (Sena Madureira, AC)

– Alex Souza Aguiar (Rio Branco, AC)

– Raul Wanglei da Silva (Feijó, AC)

– Marcelo Adriano Silva (Rio Branco, AC)

– Matheus Sousa Bernardino (Senador Guiomard, AC)

– Evandro Barbosa (Vila do V)

– João Peres Sousa (Vila Califórnia, RO)

– Franco Bezerra dos Santos (Rio Branco, AC)

– Felipe Santos (Rio Branco, AC)

– Daniel Alves Régio Bezerra (Manuel Urbano, AC)

– José Taison Freitas da Silva (Rio Branco, AC)

– Anderson Aguiar (Rio Branco, AC)

– Joelson Oliveira de Lima (Epitaciolândia, AC)

– Juan Pablo Souza da Silva (Assis Brasil, AC)

– Anailson Silva de Lima (Assis Brasil, AC)

– Railson Gurgel Braz (Feijó, AC)

– Odilon Oliveira Lustosa (Capixaba, AC)

– Genasio da Silva dos Santos (Feijó, AC)

– João Vitor Libio Mota (Sena Madureira, AC)

– Fabiano Monteiro (Cruzeiro do Sul, AC)