Segurança Pública do Acre e de Cobija se unem para discutir crimes transnacionais

Autoridades da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e da segurança pública boliviana se reuniram para discutir cooperação no combate aos crimes transnacionais. O encontro foi realizado na terça-feira, 11, na cidade de Cobija, na Bolívia.

Estiveram presentes no encontro o diretor operacional da Sejusp, coronel Atahualpa Ribera, o coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), coronel Assis Santos, e representantes do Comando Geral da Polícia Militar do Acre, que foram recebidos pelo comandante Regional da Polícia Nacional Boliviana, na regional de Pando, coronel Hernán Romero Segovia.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que essa reunião representa um passo significativo na busca por uma efetiva colaboração internacional no enfrentamento desse tipo de crime. “A troca de informações e o compartilhamento de dados entre as forças de segurança de Brasil e Bolívia são essenciais para a criação de um quadro mais preciso da situação na fronteira, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às ameaças”, destacou o secretário.

Durante a reunião, os representantes discutiram não apenas os desafios enfrentados nas fronteiras dos dois países, mas também as possíveis estratégias a serem adotadas para otimizar a atuação policial em regiões de alto risco. O diretor operacional da Sejusp relata que também foram abordadas propostas de operações que poderiam ser realizadas em conjunto. “Nosso objetivo é aumentar a presença policial e contribuir para desmontar grupos criminosos que atuam nas duas nações, outro aspecto fundamental é a capacitação e o treinamento das equipes que atuam nas regiões de fronteira”, disse.

O comandante regional da polícia nacional boliviana, na regional de Pando, coronel Hernán Romero Segovia, destacou que o objetivo do encontro foi estabelecer os termos de uma parceria que reforçasse as ações conjuntas no combate ao tráfico de drogas, contrabando e outras formas de criminalidade que afetam os dois países. “A importância desse encontro se dá, principalmente, pela necessidade de uma abordagem coordenada que transcenda as fronteiras, promovendo a segurança e a ordem pública em áreas críticas”, disse o coronel boliviano.

Durante o encontro, o coordenador do Gefron, coronel Assis Santos, destacou que para se ter eficácia em qualquer operação conjunta, é crucial que os policiais estejam preparados para lidar com a complexidade das situações que podem surgir durante as operações em áreas de fronteira. “A missão em Cobija também reflete um reconhecimento do papel da integração internacional na segurança. Os comprometimentos feitos durante a reunião marcam o início de uma nova fase na cooperação entre Brasil e Bolívia, onde a luta contra o crime transnacional se torna uma responsabilidade partilhada”, explanou.

Na oportunidade, as autoridades da segurança pública acreana fizeram a entrega da Moeda Institucional da Sejusp ao coronel boliviano em agradecimento pela colaboração em cursos de formação e a troca de experiências entre os policiais bolivianos e brasileiros.