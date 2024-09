Inscrições em vagas residuais de graduação na Ufac encerram na sexta-feira (13)

As inscrições para o preenchimento de vagas residuais nos cursos de graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac) se encerram nesta sexta-feira (13). O processo seletivo é destinado a alunos interessados em ingressar nos cursos que ainda possuem vagas remanescentes.

As vagas residuais são destinadas a estudantes que já possuem vínculo com a Ufac ou com outras instituições de ensino superior, e que pretendem realizar transferência interna, externa ou obter novo título. O edital completo e as instruções para inscrição estão disponíveis no site oficial da universidade.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site Com 401 vagas no Campus Rio Branco e 110 no Campus Cruzeiro do Sul, o edital divide as vagas em 32 cursos dependendo do campus.