Rio Branco é a capital com ar mais poluído do Brasil, segundo OMS

O IQAir, colaboradora da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace na medição da qualidade do ar no mundo inteiro, mostra em seu site nesta quinta-feira (12) que Rio Branco é a capital com ar mais poluído do Brasil, com 231.1 µg/m³ (microgramas de poluentes por metro cúbico), tornando o ar “muito insalubre” para a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o limite aceitável é de 15 µg/m³.

De acordo com os dados do IQAir, a maior medição desta quinta-feira até o momento foi também a maior das últimas 24 horas, às 7h. Às 9h, a qualidade do ar melhorou para 84.2 µg/m³, o que ainda é 5 vezes acima do limite aceitável e “insalubre”. Todos os municípios do Acre têm a classificação 2.5 em matérias particuladas (PM) suspensas no ar.

Com isso, Rio Branco fica à frente, em relação à poluição do ar, de Cuiabá, com 169 µg/m³; Porto Velho, com 142 µg/m³; e Manaus, com 65 µg/m³.