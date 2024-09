Alunos protestam contra inércia do poder público frente às queimadas no Acre

“Nosso pulmão não pode ser depósito de lixo das queimadas”. É o que diz uma faixa estendida na fachada do Instituto Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul. Com máscaras, alunos, professores e gestores se reuniram com cartazes e faixas e realizaram um minuto de silêncio no colégio na manhã desta quinta-feira, 12, em protesto contra a inércia das autoridades frente à crise ambiental. Há dois dias, a fumaça está mais densa no município.

A coordenadora pedagógica do Instituto, Lindomar Soares Rezende, reforçou o propósito do grupo. “Esse silêncio representa o que estamos vendo do Poder Público: ações silenciosas, que não trazem resultados práticos. A única solução apresentada até agora é ficar em casa, mas isso não muda nada. Queremos continuar com nossas atividades, ter ar puro e água nos rios. Estamos destruindo o planeta, e se esse é o caminho para a extinção da espécie humana, estamos no rumo certo, mas esperamos que não seja isso”, desabafou a coordenadora.

“A fumaça prejudica muito as pessoas, principalmente quem tem problemas respiratórios, como asma. Isso afeta a saúde de todos, e não só das pessoas, mas também dos animais. Além disso, a possibilidade de suspensão das aulas nos prejudica ainda mais, especialmente para nós do terceiro ano, que estamos nos preparando para o Enem”, disse Mirela Alvarez, estudante do terceiro ano.

A freira Maria Fernanda da Silva Feitosa, gestora do Instituto, também se manifestou, ressaltando a missão da escola de promover a valorização da vida e o cuidado com o meio ambiente. Afirma que a manifestação dos estudantes e funcionários buscam alertar para a gravidade da situação e cobrar ações efetivas para combater as queimadas e seus efeitos devastadores sobre a população e o meio ambiente.

“O mundo é obra do Criador, e o ser humano tem o dever de cuidar da natureza. Sem ela, não há vida. Estamos aqui representando várias famílias e esperamos que nossos representantes tomem medidas mais rígidas contra as queimadas. Não podemos viver trancados em nossas casas, impedidos de sair para nossas atividades diárias”, afirmou a gestora.

O Instituto Santa Terezinha, que tem ensino fundamental e médio, é uma escola particular sob a gestão de freiras religiosas.