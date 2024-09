Gonzaga pede criação de Grupo de Trabalho para integração dos municípios isolados no Acre

Diante da crise hídrica que afetou o Acre nos últimos dias, onde rios alcançaram níveis mínimos que jamais tinham alcançado há décadas, afetando drasticamente o transporte de pessoas e mercadorias para as cidades consideradas isoladas, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), solicitou a criação de um Grupo de Trabalho para tratar da integração regional nos quatros municípios isolados do Acre, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus.

O requerimento de criação do Grupo de Trabalho foi um pedido do senador Alan Rick, que durante reunião com Luiz Gonzaga e o presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), Marçal Fortes, debateram soluções para tirar cidades acreanas do isolamento via terrestre e impulsionar o desenvolvimento econômico nessas regiões de difícil acesso.

O pedido vem também após o Ministério Público solicitar e a Justiça Federal embargar a estrada que liga Porto Walter até Cruzeiro do Sul, onde o trajeto seria percorrido em cerca de 2 horas, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias com um preço acessível aos moradores de Porto Walter. Com a seca do Rio Juruá, que dificulta as viagens fluviais, a população pede a reabertura da via, principalmente para o transporte de alimentos e pessoas.

Diante de todo esse contexto, o presidente Luiz Gonzaga solicitou nesta quarta-feira (11) a criação do Grupo de Trabalho para trabalhar a integração desses municípios isolados garantindo o direto à infraestrutura, transporte, comunicação e serviços essenciais ao povo acreano.

“Decidimos solicitar a criação do Grupo de Trabalho, incluindo o governo do Acre, Gabinete do senador Alan Rick, a Aleac, o Ministério Público, SEMEA, DERACRE, Tribunal de Justiça, IBAMA, ICMBIO, IMAC e outros órgãos ambientais de estrutura e infraestrutura, para abordar a situação dos municípios isolados. O governador Gladson tem trabalhado para interligar todas as regiões do Acre e vamos trabalhar para contribuir com esse projeto. Não podemos abandonar o povo acreano que não tem acesso a uma estrada para buscar atendimento médico, educação e alimentação”, disse Luiz Gonzaga.

Gonzaga disse ainda que a integração desses municípios isolados também trará desenvolvimento econômico e inclusão social a essas regiões consideradas de difícil acesso onde só é possível chegar com aeronaves e embarcações.

“Além do direto de locomoção ao povo também queremos levar desenvolvimento econômico e inclusão social a essas regiões isoladas do nosso Acre garantindo saneamento, educação, saúde e outros serviços”, disse o parlamentar.

O Grupo de Trabalho será composto por membros do governo federal e estadual, prefeitos ou secretários municipais, engenheiros, consultores técnicos em meio ambiente e líderes comunitários e associações de moradores.