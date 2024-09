Maior condomínio de luxo do Acre fica sem água e associação culpa SAERB

Cerca de 220 moradores do maior condomínio de luxo do Acre, o Ecoville, em Rio Branco, estão sem água pelo segundo dia consecutivo. A informação foi passada às mais de 400 pessoas cadastradas pela associação de moradores, e teve a autenticidade confirmada pelo ac24horas.

De acordo com a associação de moradores, o Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB deixou de abastecer o condomínio há dias e a cisterna de armazenamento de água, de onde sai a distribuição para as residências, secou ontem, quarta-feira (11), à tarde, o que levou a associação a notificar os moradores. Hoje pela manhã, a água do SAERB também não teria chegado, o que levou a uma outra notificação de que o abastecimento pela cisterna está suspenso e as bombas de captação desligadas. Moradores têm contratado caminhões pipa para remediar o problema.

O presidente do SAERB, Enoque Pereira, disse que o sistema opera dentro da normalidade e a rede que abastece o Ecoville funciona 24 horas. “Nós recebemos essa reclamação, mas estamos investigando, pois estamos próximos da captação máxima e a rede lá é abastecida 24 horas e é a mesma que do shopping, do Maria Ísis, e da Betel, e nesses outros locais não há reclamação. Deve ser algum problema daquele local, talvez entre nossa rede e a deles, e por isso já mandei fiscais para verificar o que está acontecendo”, disse.

O condomínio Ecoville tem 443 lotes, aproximadamente 220 residências construídas e é local de moradia do deputado federal Ulysses Araújo (UB) e do senador Márcio Bittar (UB). Foi na residência de Márcio Bittar, inclusive, que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua esposa, Michelle Bolsonaro, ficaram hospedados na visita a Rio Branco em março deste ano.