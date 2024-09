Assis Brasil suspende atividades em espaços públicos e proíbe queimadas

O prefeito de Assis Brasil Jerry Correia (Progressistas) oficializou nesta quinta-feira (12) um decreto que suspende atividades em espaços públicos e proíbe queimadas no município. A medida é uma resposta à estiagem severa que assola a região desde abril e visa mitigar os impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

A seca prolongada tem causado a redução drástica da umidade do ar e a má qualidade do ar devido às queimadas, afetando diretamente a saúde da população, especialmente crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares.

Entre as principais determinações do decreto, está a suspensão de todas as atividades em espaços públicos, como jogos no ginásio e no campo de futebol, além da proibição de queimadas em áreas urbanas, quintais e locais públicos. As medidas seguem orientações da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que alertaram para o aumento das partículas poluentes no ar.