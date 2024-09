Banca Nosso Rumo é a escolhida para concurso da Educação no Acre

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre oficializou nesta quinta-feira (12) a dispensa de licitação para a contratação direta do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. O instituto será responsável pela organização e execução do concurso público destinado ao preenchimento de vagas na SEE.

A decisão considera a contratação direta como legal e apropriada para a prestação de serviços técnicos especializados. O valor da contratação será coberto pelas taxas de inscrição arrecadadas. A expectativa é que o edital saia nas próximas semanas.

A expectativa do concurso é preencher 3 mil vagas no setor educacional. Entre as oportunidades previstas, estão 2 mil vagas destinadas a professores regentes, 500 para professores com habilitação em educação especial e 500 para auxiliares administrativos.