Roçadeira explode e deixa homem com corpo queimado no Acre

Está internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o trabalhador Edmar Lima, de 52 anos, que se feriu após a explosão de uma roçadeira, que provocou queimaduras em 60% do corpo.

O caso aconteceu na comunidade do Rio Liberdade, zona rural de Cruzeiro, na tarde dessa quarta feira, 11, quando Edmar roçava sua propriedade. Ele tentou abastecer a roçadeira com equipamento funcionando e quente, o que provocou a explosão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 14h50 e enviou uma viatura de suporte avançado para prestar socorro. O homem foi levado para a unidade hospitalar.