Moradores bloqueiam estrada para cobrar construção de pontes

Dezenas de moradores do assentamento Walter Arce, situado entre Rio Branco e Bujari, fecharam a rotatória do Café Contri, no bairro Alto Alegre, nesta quinta-feira, 12, para cobrar a construção de pontes na zona rural.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, o protesto tem como objetivo chamar a atenção das autoridades para a necessidade de construção de pontes, haja vista a dificuldade de locomoção de produtores rurais e de estudantes.

Utilizando pneus e pedaços de madeira, os manifestantes bloquearam a via, causando um engarrafamento tanto para quem se deslocava de Porto Acre à capital, quanto para quem seguia no sentido oposto.

VEJA O VÍDEO: