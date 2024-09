Músico que se apresentava no Senadinho morre vítima de infarto

O músico Sebastião da Conceição Andrade, conhecido como Tião Sete Cordas, 55 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, após sofrer um infarto fulminante em sua própria casa.

Tião era uma das figuras mais conhecidas do Senadinho, onde se apresentou por décadas com a banda Hélio Melo, formada com familiares.

Figura expressiva da cultura da capital acreana, Tião Sete Cordas deixa um legado de amor à música.

Conforme informações da cantora, Clara Botelho, sobrinha do músico, Tião passou mal nesta madrugada, foi levado à UPA do 2º Distrito, onde os profissionais tentaram reanimá-lo sem sucesso.

O velório do músico acontece na capela São João Batista, na Avenida Antônio da Rocha Viana.