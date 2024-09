Jogador de futebol de 17 anos morre no interior do Acre ao colidir motocicleta contra caminhonete

O jogador de futebol Charles Vinícius Nascimento de Souza, de 17 anos, morreu na noite desta quarta-feira (11) em um grave acidente no Ramal do Ouro, localizado entre Sena Madureira e Rio Branco. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu frontalmente com uma caminhonete.

De acordo com informações preliminares, Charles havia participado de um jogo da Copa da Floresta, em Sena Madureira, quando estava retornando para casa dirigindo sem capacete. O impacto foi tão forte que a morte foi instantânea.

Uma equipe de peritos da Polícia Civil esteve no local, realizou a coleta de informações e os procedimentos necessários. O corpo de Charles foi recolhido e encaminhado para o necrotério do município.